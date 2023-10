Lecture théâtralisée avec Baptiste Amann La Part de l’Ange Narbonne, 25 novembre 2023, Narbonne.

Lecture théâtralisée avec Baptiste Amann Samedi 25 novembre, 18h30 La Part de l’Ange

Dans ce récit autobiographique, Baptiste Amann raconte sa découverte, adolescent, de L’école du micro d’argent du groupe IAM sur l’une des bornes d’écoute d’un centre commercial. Un choc qui va déclencher son envie d’écrire. Un récit sur la nécessité de l’art, en même temps qu’une réflexion sur les cultures populaires et une plongée intime dans les années 90.

En partenariat avec Théâtre + Cinéma – Scène nationale Grand Narbonne.

Possibilité de restauration.

La Part de l’Ange 32 boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 09 54 46 69 57 https://lapartdelange.fr/ http://www.facebook.com/LaPartDeLAnge;https://www.instagram.com/la_part_de_lange;https://lecavistenature.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 09 54 46 69 57 »}, {« type »: « email », « value »: « lapartdelange@free.fr »}] Bar à vins « hybride », également caviste, bouquinerie, et organisateur de rencontres culturelles.

À déguster sur place ou à emporter, des vins, bières, spiritueux, majoritairement bios, en biodynamie ou nature.

2023-11-25T18:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

