Dégustation de vins avec le domaine Chai Julip (Saint-Geniès de Fontedit, Hérault) Vendredi 13 octobre, 19h00 La Part de l’Ange

Nouveau venu dans le paysage viticole, le domaine Chai Julip impressionne déjà pour la qualité de ses vins. Gourmandise, convivialité, buvabilité, singularité : les jus élevés à Saint-Geniès de Fontedit (34) cochent les principales cases du registre es qualités.

La Part de l'Ange 32 boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie Bar à vins « hybride », également caviste, bouquinerie, et organisateur de rencontres culturelles.

À déguster sur place ou à emporter, des vins, bières, spiritueux, majoritairement bios, en biodynamie ou nature.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00

dégustation vins