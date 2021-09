Lille Couvent des Dominicains Lille, Nord “La part commune. Critique de la propriété privée” (éditions Amsterdam) par Pierre Crétois Couvent des Dominicains Lille Catégories d’évènement: Lille

Comment en sommes-nous venus à l’idée qu’il y a de la propriété privée ? Pourquoi cette idée paraît-elle tellement évidente ? Qu’est-ce qui la justifie ? La propriété – de ma vie, de mon corps, de mes biens – est-elle la garantie de ma liberté ou bien un moyen de domination et d’asservissement ? A partir d’une généalogie du concept moderne de propriété, depuis Locke et Rousseau, jusqu’à Rawls, il s’agit de préciser les règles de propriété et de s’interroger sur l’inappropriabilité des choses. Les droits de propriété règlent les rapports sociaux. Ce sont des règles d’organisation reliant les membres d’une communauté de telle manière qu’est assurée la préservation du bien commun. Ce ne sont pas les choses que l’on s’approprie, ce sont certains droits sur ces choses qui sont au service d’une vie accomplie. La catastrophe écologique nous invite, en effet, à penser ce que veut dire posséder une part du monde.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

