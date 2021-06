La parole se déconfine ! La Parole Errante, 12 juin 2021-12 juin 2021, Montreuil.

La parole se déconfine !

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à La Parole Errante

Un week-end pour prendre des nouvelles de la Parole errante, de ce qui continue de se fabriquer et de se construire dans le lieu, mais aussi d’échanger sur la période que nous venons de traverser et de ce à quoi nous faisons face… UN SAMEDI AU JARDIN (12h-22H30) 12H-14H Arpentage LES GUERRIERES de Monique Wittig 15H-17H Extrait d’un travail sonore en cours : Les zapatistes par celles et ceux qui les ont rencontré.es 17H-19H Lecture de PETITS MORCEAUX DE JEUNE HOMME de Valéries 21H Projection en pellicule : ABSCENCES, et APRES LES NUAGES Revues, livres – Sérigraphie Zapatiste Exposition pour accueillir les Indiens du Chiapas avec l’écriture d’Armand Gatti Cantine – Buvette UN DIMANCHE A LA MER (13H-19H) Lancement des derniers numéros des revues Z, PD la revue, Femmes Photographes, Jef Klak. Salon des livres et des revues de la MER (Maison des écritures et des revues) : Editions Nous, L’insatiable, Niet! Editions, Gatti multiplié par X, Zélium, Panthère Première, Agitations, L’Oie de Cravan, Le Sabot, Libertalia. Plateau radio : débats inter-revues, lectures et projections Atelier Gravure avec Panthère Première Exposition photo Yves Flatard Terrains d’aventures Exposition pour accueillir les Indiens d’Amérique avec l’écriture d’Armand Gatti Barbecue Terre de Feu (viande et vegan) – Buvette

Prix libre

Arpentage, radio, lecture, projection, table ronde, présentation de revues, etc.

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



