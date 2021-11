La parole scientifique dans l’espace public Amphithéâtre Michelin – CentraleSupelec, 2 décembre 2021, Gif-sur-Yvette.

La parole scientifique dans l’espace public

Amphithéâtre Michelin – CentraleSupelec, le jeudi 2 décembre à 15:30

Le thème de la table ronde a été choisi pour faire écho aux très nombreuses interrogations suscitées par la période que nous venons de traverser concernant la place de la parole scientifique (ou prétendue telle) dans le débat public, le rôle des experts (ou soi-disants), les interactions entre chercheurs/experts, média, politiques et public. Nous chercherons à éclairer ce que pourrait/devrait être l’apport des chercheurs aux débats publics et des conditions pour que cet apport soit effectif. Après une introduction en visio conférence d’Étienne Klein, nous chercherons à aborder, avec les intervenants et la salle, – la question de l’expertise scientifique et de la place des experts, – la question de l’utilisation de la parole scientifique comme enjeu de légitimation des choix, – la question des choix scientifiques et de leur légitimation face à un avenir inquiétant. Avec : **Étienne Klein :** Physicien, directeur de recherche au CEA et docteur en philosophie des sciences. Il dirige le LARSIM et enseigne la philosophie des sciences à l’École Centrale. Il anime _Science en question_ sur France Culture et a publié _Le goût du vrai_ (Collection Tract, Gallimard). **Sylvestre Huet :** Journaliste scientifique depuis 1986. Il tient le blog {Science2} actuellement hébergé sur la plateforme du _Monde_. Il conduit un travail d’analyse critique à l’interface entre science et société ainsi que sur les politiques scientifiques. **Mathias Girel :** Enseignant chercheur au département de philosophie de l’École Normale Supérieure de la rue d’ULM, directeur du Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences, responsable du Centre Cavaillès. Il a publié en 2017 _Science et territoires de l’ignorance_. **Hervé Dole :** Professeur à l’Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay, membre honoraire à l’Institut Universitaire de France, Vice-Président de l’Université Paris-Saclay en Art, culture, science et société. **Stéphanie Atger :** Députée de la 6ème circonscription de l’Essonne, Membre de la commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation. **François Bontems :** Directeur de Recherche CNRS, animateur relations science et société à l’Institut Pasteur et à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles à Gif-sur-Yvette. Le congrès de Biologie Structurale Intégrative est organisé conjointement par l’Association Française de Cristallographie et la Société Française de Biophysique. Il se tiendra du lundi 29 novembre 2021 au vendredi 3 décembre 2021 à Centrale Supélec. Plus d’informations sur le congrès [ici](https://bsi-2021.cnrs.fr/).

Entrée libre et gratuite. Présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Le congrès de Biologie Structurale Intégrative – BSI 2021 – présente une table ronde Science & Société « La parole scientifique dans l’espace public »

Amphithéâtre Michelin – CentraleSupelec 3 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T15:30:00 2021-12-02T18:00:00