**Le vendredi 18 mars, de 18H à 23H, 10 jours après les événements militants du 8 mars, la soirée féministe « La Parole est à nous toutes ! » reviendra d’un point de vue artistique sur les enjeux actuels du mouvement féministe.** **A travers un conte en video-projection de Malou Estenne et Regina Blaim, intitulé LA RUE FAIT MAUVAIS GENRE** **Et une conférence gesticulée sur la place des femmes dans le rock par Suzanne** **Spectacles/Conférences/Expo/Projections** 10 jours après les événements militants du 8 mars, une soirée artistique sur les enjeux actuels du mouvement féministe. La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

