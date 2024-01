Gala en soutien au JARGON LIBRE La Parole Errante Montreuil, samedi 10 février 2024.

Gala en soutien au JARGON LIBRE Gala en soutien à la bibliothèque anarchiste Le Jargon Libre Samedi 10 février, 17h30 La Parole Errante Prix libre de soutien

Encore une fois, nous mettons nos efforts en commun pour soutenir le JARGON LIBRE, bibliothèque anarchiste qui abrite des archives révolutionnaires et de lutte. Des archives qui nous permettent de réfléchir et se confronter, fabriquer une mémoire collective.

Le Jargon Libre, situé à Paris, par choix, ne touche aucune subvention, tout en ayant un loyer important. Pour renflouer ses caisses (vides), nous organisons une soirée de fête dans un lieu ami depuis toujours, la Parole Errante. En partant des archives, on prévoit une exposition sur deux mouvement des années 1950 et 1960 : le MIAJ (Mouvement indépendant des auberges de jeunesse) et des JL (Jeunes Libertaires). Il y aura des interventions, des concerts, des tables des éditions et revues camarades. Ainsi que la possibilité de s’asseoir et manger un repas chaud. Venez tôt, on a peu de temps et le programme est dense. Et beau.

SAMEDI 10 février 17h30-00h30 avec

Jessica93 (shoegazing abyssale)

Eugène Moderne (textes sur zic tanguante)

Alarm (punk-rock konkiffe)

Cirque Électrique Band (électro analogique foufou)

Fantazio (acrobaties oratoires sans filet de sécurité)

Swimmin’poor (punk-poésie)

L’entrée est à Prix Libre et c’est

à La Parole Errante

9, rue F. Debergue, Montreuil,

M. Croix de Chavaux

