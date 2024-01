Aprèm/soirée de soutien à la coord antirep/legal team La Parole Errante Montreuil, 13 janvier 2024, Montreuil.

Aprèm/soirée de soutien à la coord antirep/legal team roller disco et goûter, soirée concerts/bar/cantines en soutien à la coordination antirepression Paris-Île-de-France. Samedi 13 janvier, 16h00 La Parole Errante Entrée à prix libre

La coordination antirepression et la legal team Paris vous invitent le 13 janvier 2024 à la Parole Errante pour partager des bons moments ensemble : mangeons, buvons, rions, chantons, dansons, rollerons !

Au programme :

Du roller sur de la musique (DJ set de Turi Cantero), de 16h à 19H avec de quoi prendre le goûter. Amenez vos rollers/pâtins et protections, sinon, empruntez-en sur place ! (tailles enfants et adultes dispo)

La soirée, des concerts bien sûr, (La Fanfare Invisible/Utopie/punk Lille,Youth avoiders/punk Paris, ALX/DJ set) mais aussi de la bouffe à prix libre préparée avec nos camarades de la Cantirep et des Tabliers Volants ! Le bar, géré avec l’équipe du Barcredi.

Sérigraphie : ramenez vos t-shirts, totbag,…

Ateliers pratiques : atelier d’écriture aux prisonnier-es, paramétrage antirep des ordi/tel, infokiosque antirep,…

Les comportements oppressifs ne seront pas acceptés.

La coordination s’organise pour bâtir une défense politique de manière collective et tend à construire une chaîne de soutien de l’avant-interpellation jusqu’à la sortie de prison. Elle donne des conseils juridiques, met en lien avec des avocat-e-s, aide à la préparation des procès. Elle paie les frais des avocat-e-s grâce à une cagnotte et des évènements solidaires, et chacun-e donne selon ce qu’iel peut.

Caisse de solidarité : kutt.it/stoprep

stoprepression(at)riseup.net

Qu’est-ce que la coord antirep et la legal teamp Paris ?

La Coordination, c’est vous, c’est nous, ce n’est ni un syndicat, ni un parti, ni une association, elle ne vit qu’à la seule force de nos volontés collectives !

Depuis 7 ans maintenant, depuis Nuit debout et le mouvement contre la loi Travail, il y a toujours eu des gens pour se relayer, faire vivre la solidarité, reprendre les mandats, assurer les permanences téléphoniques et les réunions hebdomadaires du mardi soir à la Bourse du travail mais aussi distribuer nos Sortez couvert.es et aller en soutien au tribunal…

Pour nous, les violences policières et la répression sont des violences d’État, qui visent à nous isoler, à nous effrayer, à nous détourner de la lutte collective pour la justice sociale et à écraser notre dignité, que ce soit dans les quartiers, envers les migrant.es, en manifestation, dans les comicos ou dans les tribunaux.

Si nous ne pouvons pas nous substituer aux personnes qui subissent les interpellations, la Garde à vue, les Comparutions Immédiates, parfois même la prison ou le Centre de Rétention, nous avons la possibilité d’atténuer la répression en mettant en place un numéro d’appel, en tenant des permanences, en informant/échangeant/conseillant, en prenant en charge les frais d’avocat.es. C’est notre manière de faire vivre la force du Collectif ! Notre solidarité sera toujours notre arme !

C’est pourquoi nous nous sommes entendu.es au préalable sur des tarifs planchers proches de ceux de l’aide juridictionnelle avec des avocat.es (un soutien en GAV coûte 100 à 200euros, une comparution immédiate 400euros, et quand on fait appel c’est plutôt 700euros). Nous donnons des conseils pour faire face à la garde-à-vue et aux contrôles d’identité. Nous aidons également les personnes à connaître leurs droits, à faire face aux avocat-es, au tribunal, aux juges, expliquer comment se passe cette répression policière et judiciaire.

Nous avons soutenu beaucoup de mouvements – les Gilets Jaunes, les mobilisations contre la réforme des retraites, les contestations des lois Sécurité Globale et Séparatisme, les manifs contre le pass sanitaire, les occupations de facs ou de lycées, les manifs Palestine, les contestations collectives d’amendes en manif ou dans les quartiers et on en passe pleins d’autres.

Enormément d’interpellations ont eu lieu depuis janvier en Île-de-France, pendant ce mouvement des retraites, sûrement un millier. Et depuis les révolté-es interpellé-es ou incarcéré-es suite au meurtre de Nahel ont alourdi ce sinistre décompte. Depuis janvier, nous avons été contactée.es pour 800 personnes environ dont 200 qui ont eu ou vont avoir des procès dans lesquels nous les aidons, et plusieurs dizaines de rendez-vous de le délégué du procureur. Pour un bilan de cette année : https://paris-luttes.info/eclairages-sur-la-repression-subie-17406Pour voir tous nos articles : https://paris-luttes.info/+-coordination-contre-la-repression-1010-+

Nous avons soutenu, entre les années précédentes et cette année, des milliers de personnes et nous comptons bien en soutenir encore le plus qu’on peut avant qu’on ait aboli l’État, les flics et les patrons !

Mais le soutien, c’est aussi partager des bons moments ensemble : mangeons, buvons, rions, chantons, dansons ! Cette fois c’est dans ce beau lieu qu’est la Parole Errante, qui accueille toute l’année des rendez-vous autour de différentes luttes et expressions militantes grâce au travail du collectif La Parole Errante Demain laparoleerrantedemain.org.

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/

93100 Montreuil

