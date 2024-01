Sonora de Luchar ! 9 ans ! La Parole Errante Montreuil, 7 janvier 2024, Montreuil.

Sonora de Luchar ! 9 ans ! Concert d’anniversaire pour le groupe Sonora de Luchar Dimanche 7 janvier, 15h00 La Parole Errante Entrée à prix libre

Début : 2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T21:00:00+01:00

Venez fêter nos 9 ans de musique festive et engagée. Ce sont presque une centaine de concerts de soutien que nous avons organisé ou joué, des innombrables moments de lutte et partage ainsi que plus de 300 dates en vous faisant danser et vous offrant des espaces safe et bienveillants pour nous retrouver dans des ambiances cool et prefiguratives d’un bon avenir pour tou.te.s.

Maintenant c’est à notre tour de demander votre soutien pour enregistrer notre album ☀️ !

Concerts, expo, jeux, projections, boissons, bouffe, djs et plein de surprises à la carte, venez nombreux.ses et invitez tou.te.s vos ami.e.s, on compte sur vous !

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil