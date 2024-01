Projection du film « Sara, toute ma vie fut un combat » sur la vie de la militante kurde Sakine Cansiz La Parole Errante Montreuil, vendredi 5 janvier 2024.

Projection du film « Sara, toute ma vie fut un combat » sur la vie de la militante kurde Sakine Cansiz Documentaire sur la vie de Sakine Cansiz (Sara), membre fondatrice du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), assassinée à Paris en 2013. Vendredi 5 janvier, 19h30 La Parole Errante

Documentaire sur la vie de Sakine Cansiz (Sara), membre fondatrice du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui a été assassinée avec deux autres militantes (Fidan Dogan et Leyla Saylemez) à Paris en 2013. Elle est l’une des plus importantes figures du mouvement de libération du Kurdistan et de la lutte révolutionnaire des femmes.

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

