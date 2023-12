Fête d’hiver de la Parole Errante La Parole Errante Montreuil, 16 décembre 2023, Montreuil.

Des films, une braderie, des jeux, des jus, une soupe à l’oignon, un atelier de sérigraphie, des concerts de Chevalle Magiq et Orchestre 2035 et 2 DJ set de Radio Amerinidya, et surtout plein de gens… !

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

