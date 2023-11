Fête des 30 ans de la Cie les endimanchés à la Parole errante ! La Parole Errante Montreuil, 6 décembre 2023, Montreuil.

Fête des 30 ans de la Cie les endimanchés à la Parole errante ! 6 – 10 décembre La Parole Errante

La compagnie les endimanchés et le collectif La Parole errante demain vous convient à une grande fête du 6 au 10 décembre 2023!

La compagnie les endimanchés a trente ans cette année. Trente années de remue-ménage théâtral, de Cabaret Voltaire (juin 1993) à Chemin de fer (2019) l’un des derniers spectacles, qui sera joué deux fois pour l’occasion.

endimanché,ée ; part. passé et adj. ; Au fig. [En parlant de l’attitude intérieure ou extérieure d’une pers.] Qui est gauche, maladroit, comme pris dans des habits trop apprêtés, parce que trop peu portés.

« …encombrée d’une joie inutile, ils errèrent sans but. La semaine entière, ils s’étaient préparés à une gaieté extraordinaire. Maintenant ne sachant à quoi l’employer, leurs cœurs s’en trouvaient comme endimanchés et à la gêne. » Guèvremont, _Le Survenan_t.

Un anniversaire à la Parole errante, où la compagnie a joué Changer la vie en 2015 et Modules dada en 2018 au terme d’une dizaine de jours passés en immersion totale. Sans doute l’une des expériences les plus marquantes

en termes d’articulation entre une proposition, le lieu d’accueil et ce qui s’est inventé, collectivement, in situ.

Un anniversaire pour fêter quoi ? toutes les complicités et ramifications qui ont inspiré ou guidé les choix,

les mouvements, les bifurcations de la compagnie ? toutes les amitiés anciennes et en devenir qui gravitent ou ont gravité, de près ou de loin dans ce sillage et ces transversalités ? Pour ouvrir les archives et ressaisir les traces confuses de toutes ces années à bricoler dans tous les sens et parfois sur tous les fronts ;

celui de l’exploration des textes, de la création musicale, de la fabrication de disques et la réalisation de films liés aux projets, de la construction métallique et du collage des bris, de la fréquentation de la Clinique de la Borde et de l’inspiration de la Psychothérapie institutionnelle, de la collaboration au long cours avec André Robillard et la constitution de la Collection Tuer La Misère, de l’articulation enfin prolifique et débordante avec l’invention d’un lieu – La Quincaillerie.

Un anniversaire pour fêter tout ça à la fois, se ressaisir de quelques bribes et ramasser les copeaux,

regarder des films jusqu’au bout de la nuit, inventer ce que l’on ne connaît pas encore avec celles et

ceux qui le voudront bien, exhumer quelques textes et images, déballer des spoutniks et des fusils,

inviter les présences proches et amitiés lointaines, les lieux complices et les alliés, les connivences

et les trouvailles.

Programme des festivités :

Mercredi 6 décembre / 20H

Présentation du livre Chaînes sans fin par Yves Pagès, à l’invitation de la Librairie Michèle Firk

Vendredi 8 décembre

Dès 16 heures : ouverture de l’espace de projection de films des spectacles anciens de la compagnie. De Cabaret Voltaire à Modules Dada, 30 années de remue-ménage théâtral.

18h00 : ouverture de l’exposition de la collection Tuer la misère – André Robillard

19h00 : projection du film « Changer La vie » autour du spectacle créé en 2011 au LaM de Villeneuve d’Ascq, avec André Robillard à l’occasion de ses 80 ans et début d’une tournée interminable de 5 années…

20h30 : Spectacle Chemin de fer,

l’un des derniers spectacles de la compagnie, créé en 2019 à Dijon.

Dans une forme qui oscille entre le spectacle/machinique, le concert et le théâtre-document, Chemin de Fer tente de retracer une histoire hybride de l’impact de ce moyen de transport sur nos vies, nos environnements et nos imaginaires.

Samedi 9 décembre

16h00 : Projection du film l’Opéra de quat’sous à la Borde en 2005,

spectacle créé le 15 août 2005 à l’invitation des Planches labordiennes avec les patients, soignants, et stagiaires de la clinique.

17h00 : Moment d’échange autour des pratiques de soin et d’atelier, des expériences et rencontres aux marges ; animé par Bruits de couloir, la radio de La Trame à Saint-Denis.

20h30 : Spectacle Chemin de fer !

Dimanche 10 décembre

de 14h00 à 21h00

Journée ouverte et improvisée de festivités endimanchées d’hier et d’aujourd’hui…

Trois espaces-temps s’articulent, se superposent ou se télescopent tout au long de la journée…

– Un long temps radiophonique pour dérouler à la fois un récit musical anecdotique et chaosmique de l’histoire de la compagnie et accueillir des formes d’intervention, prises de parole de collectifs et/ou personnes présentes ;

– Un petit programme archéologique, avec les films super 8 de la complice Cécile Saint-Paul, la présence vive des anciens, quelques chansons, lumières, impromptus et petites mémoires… des bouts de trucs et des machins de théâtre

dans l’espace éclaté et les recoins de la Parole errante.

– Un recueil des traces, réminiscences et collectes de papiers froissés… amenez ou venez fabriquer vos souvenirs, collages, critiques, dessins, photos, affiches, textes, récits, anecdotes en lien proche ou lointain avec des souvenirs endimanchés.

Ultérieurement se construira un recueil de Traces/endimanchées.

Et la Machine à Gazouiller…

un endroit où écouter les extraits de ce processus au long cours de création sonore en lien avec Le Chaosmosemedia des trente ans de la mort de Félix Guattari…!

La Parole Errante, 9 Rue François Debergue 93100 Montreuil

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ [{« link »: « https://chaosmosemedia.net/ »}] La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T21:00:00+01:00