Ciné-palabre de Yves Pagès à partir du livre « Les Chaînes sans fin » Mercredi 6 décembre, 20h00 La Parole Errante

Dans le cadre de la semaine consacrée aux Trente ans de la Cie de théâtre les Endimanchés, et en écho à leur pièce Chemin de Fer (_jouée les 8 et 9 décembre à la Parole errante),_ le café librairie Michèle Firk a invité Yves Pagès autour de son dernier livre qui lui aussi nous parle d’histoire et d’industrie, de la façon dont certaines inventions techniques ont bouleversé l’entièreté de nos conditions d’existence.

Présentation de l’éditeur : « Parmi les machines qui hantent nos vies quotidiennes, le tapis roulant est celle qui traverse le plus insidieusement tous les secteurs d’activité : des tapis mobiles sur chaîne d’assemblage aux tapis de caisse de la moindre supérette en passant par ceux dévolus à l’exercice corporel du fitness. Travail posté, rituel consumériste et souci hygiénique de soi : trois postures qui, chacune à sa manière, nous condamnent à l’éternel recommencement d’une marche forcée.

Cet essai veut en retracer la généalogie, plus sinueuse et méconnue qu’il n’y paraît. Sans s’attarder sur les » grues à tympan » de l’Antiquité romaine, on passe en revue bien des appareils oubliés – le » moulin disciplinaire » des prisons de l’ère victorienne, le » manège à plan incliné » des agriculteurs du XIXe siècle ou le » trottoir mouvant » de l’Exposition universelle de 1900 – avant d’aborder les usages plus récents de cet outil crucial du management fordien, de la consommation de masse et du test d’effort cardiovasculaire.

Au fil de cette enquête, toutes sortes de matériaux historiques sont mis à contribution : des brevets d’obscurs inventeurs aux running gags du cinéma muet.

Et, à l’arrivée, on retombe sur notre très contemporain tapis de course, cette figure terminale du mythe progressiste : de grands bonds en avant qui, la plupart du temps, ne nous ont avancés à rien. »

93100 Montreuil

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

