Pratiques d’improvisation – workshop avec Seijiro Murayama La Parole Errante Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Pratiques d’improvisation – workshop avec Seijiro Murayama La Parole Errante Montreuil, 17 novembre 2023, Montreuil. Pratiques d’improvisation – workshop avec Seijiro Murayama 17 novembre – 16 décembre La Parole Errante 75 euros pour 3 jours Stage de pratique d’improvisation avec Seijiro Murayama 2 sessions : du 14 au 17/11puis 14 au 16/12

en principe, j’enseigne pas,

on travaille ensemble,

le workshop est ouvert à tous qui s’intéressent à la pratique d’improvisation.

je donne des exercices faciles à faire, petit à petit on va aller au fond.

le sujet du workshop est impro non-idiomatique mais il touche impro idiomatique aussi.

le processus de travail est improvisé selon ce qui se passe.

c’est 3 jours de travail (comme une unité) que je propose aux participants, avec un petit concert

à la fin.

https://urojiise.wixsite.com/seijiromurayama/ La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T13:00:00+01:00

