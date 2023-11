Cité des Marmots & Télamuré La Parole Errante Montreuil, 12 novembre 2023, Montreuil.

Cité des Marmots & Télamuré Dimanche 12 novembre, 16h00 La Parole Errante Entrée libre

Du 13 oct au 12 nov

***

⭐ AU PROGRAMME ⭐

& ́

[restitution] [tarentelle italienne]

Dans les villes de Plaine Commune et à Montreuil, plusieurs centaines d’élèves et leurs enseignants sont embarqués durant leur année scolaire dans un voyage musical aux côtés d’un artiste Griot : cet artiste livre sa musique, met son répertoire et son engagement au cœur d’un processus de transmission et de création où dialoguent les cultures. La Cité des Marmots s’articule autour d’un parcours vocal, d’un parcours culturel et éducatif, et de restitutions sur scène où sont conviées les familles.

Chaque édition se crée en étroite connivence avec un ou des artistes porteurs d’une culture musicale qu’ils transmettent et partagent avec les enfants tout au long de l’année jusqu’à la restitution finale, sur scène.

Le 12 novembre 2023, découvrez la Cité des Marmots de Montreuil accompagné par le groupe Télamuré, trois spécialistes de la tarentelle, qui ramènent dans leurs spectacles la spontanéité des fêtes populaires d’Italie du Sud.

***

Dimanche 12 novembre

La Parole errante demain

⚡ 16h

***

.

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/964483121446026 »}] La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00