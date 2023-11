Paris 8 fait son cinéma La Parole Errante Montreuil, 8 novembre 2023, Montreuil.

Paris 8 fait son cinéma Mercredi 8 novembre, 16h30 La Parole Errante Entrée à prix libre

8 ℴ ℯ revient pour une 20ème édition !

。・゚゚・ ・゚ ℙℙ ̀ ・゚゚・。

Après 19 projections, 17 lieux et squats amis qui nous ont ouvert leurs portes, plus de 270 films montrés, des heures d’échanges et de rencontres, quelques fûts de bières engloutis, et beaucoup de joie partagée autour des créations des étudiant.e.s de Paris 8, La Parole Errante à Montreuil nous accueille pour cette 20ème édition de projection libre de films d’étudiant.e.s !

On se retrouve toutes et tous, étudiant.e.s, camarades, copaines, co-organisateur/trices d’un soir ou de plusieurs, pour fêter collectivement ces 20 éditions et découvrir vos dernières créations libres le mercredi 8 novembre dès 16h30.

Déroulé de la soirée et surprises arrivent très bientôt ༘⋆

Pour envoyer ton film, comme d’habitude

via wetransfert (ou autre, fichier pas trop lourd), uniquement à l’adresse suivante

p8faitsoncinema@gmail.com

(pas de film de plus de 15 minutes)

Seule contrainte : être présent.e à la projection pour venir présenter ton film et assister à la projection des films camarades.

∝∝ Paris 8 fait son cinéma ∝∝

Paris 8 fait son cinéma est un espace-temps itinérant, libre et autogéré par les étudiant.e.s de Paris 8,

é

é , é ,

, é ’ ,

’é ,

é !

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1503331043835879?ref=newsfeed »}] [{« link »: « mailto:p8faitsoncinema@gmail.com »}] La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T16:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

2023-11-08T16:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00