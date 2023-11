Festival tissant la paix La Parole Errante Montreuil, 3 novembre 2023, Montreuil.

Festival tissant la paix 3 – 5 novembre La Parole Errante Entrée à prix libre

Ciudadanías por la Paz de Colombia, les invita del 3 al 5 de noviembre, al Festival Tissant La Paix!

¡Prepárate para una experiencia única que te llevará en un viaje cultural y artístico hacia la paz! No puedes perderte esta oportunidad de celebrar la diversidad, la resiliencia y la unión a través del arte y la música.

Marca tu calendario y únete a nosotros para tejer juntos un futuro de paz y solidaridad. ¡Te esperamos con los brazos abiertos! ️

Nos vemos en La Parole errante, 9 Rue François Debergue, 93100 Montreuil

Pronto conocerás nuestra programación! #TissantLaPaix #CulturaParaLaPaz

Citoyennetés pour la Paix en Colombie – France vous invite du 3 au 5 novembre au Festival Tissant La Paix !

Préparez-vous à vivre une expérience unique qui vous entraînera dans un voyage culturel et artistique vers la paix ! Vous ne pouvez pas manquer cette occasion de célébrer la diversité, la résilience et l’unité à travers l’art et la musique.

Marquez votre calendrier et rejoignez-nous pour tisser ensemble un avenir de paix et solidarité, nous vous attendons à bras ouverts ! ️

Rendez-vous à La Parole errante, 9 Rue François Debergue, 93100 Montreuil

Vous découvrirez bientôt notre programmation! #TissantLaPaix #CulturaParaLaPaz

