Projection du film Gaza Surf Club Jeudi 2 novembre, 19h30 La Parole Errante Entrée libre

La 10ème édition du festival annuel ‘Palestine Cinema Days » devait avoir lieu du 24 octobre au 2 novembre en Palestine dans plusieurs villes en Cisjordanie et à Gaza. Il est annulé. Afin de porter haut et fort la voix des Palestinien.ne.s, de créer des espaces où leur vécu et leurs histoires peuvent être vus et entendus, l’association Aflamuna (plateforme de soutien au cinéma arabe depuis 1999) et le Palestine film Lab proposent à l’ensemble des acteurs de la société civile et organisations partout où ils sont d’accueillir symboliquement cet événement en organisant un événement le 2 novembre 2023 à 20h (heure locale). Cet événement consiste à projeter dans le plus de lieux possibles un film de Palestine ou sur la Palestine parmi un catalogue proposé à titre gracieux.

En lien avec l’association de cinéma Aflamuna et le Palestine Film Lab, des lieux du monde entier prendront le relai ce jeudi 2 novembre du Palestine Cinema Days, festival qui devait se tenir à Gaza et en Cisjordanie, la semaine prochaine. Dans ce cadre, La Parole Errante Demain vous invite pour la projection de

Gaza Surf Club – Réalisé par Philip Gnadt et Mickey Yamine • Allemagne • 2016 • 87 minutes • Couleur

Piégée dans « la plus grande prison à ciel ouvert du monde » et gouvernée par la guerre, une nouvelle génération est attirée par les plages. Fatigués de l’occupation et de l’impasse politique, ils trouvent leur propre liberté personnelle dans les vagues de la Méditerranée – ils sont les surfeurs de Gaza.

Ouverture des portes à 19H30 – PROJECTION à 20H

Entrée libre

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T19:30:00+01:00 – 2023-11-02T22:00:00+01:00

