Les noces de Betia Ruzante La Parole Errante Montreuil, 1 novembre 2023, Montreuil.

Les noces de Betia Ruzante Mercredi 1 novembre, 19h00 La Parole Errante Entrée à prix libre

« La nature, chez les hommes et chez les femmes, c’est la plus belle chose du monde. Je ne veux rien dire d’autre à propos de la chose que vous allez voir, parce que c’est de la vraie vie, et donc vous la comprendrez sans peine. Je vous demande seulement de faire silence. »

Dans Les Noces de Betìa, les bouffon.ne.s errent dans un monde instable en profond changement, et Ruzante chante un hymne à leur pulsions lubriques. Ce qui se trouve entre nos organes, ce qui loge sous nos peaux peut être un outils puissant de désobéissance à toute forme d’aliénation.

Les Noces de Betìa, Ruzante, traduction Claude Perrus, édition Circé.

Au plaisir de vous y voir!

Compagnie Organe Moteur

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T19:00:00+01:00 – 2023-11-01T21:30:00+01:00

