Le sang des vivants – Variations communes ! (Cie Dies Irae)

Au départ, il y a une envie tenace, voire une obsession de Matthieu Boisset : parler de la Commune de Paris avec les outils, ou même, dit-il, « les armes » des arts de la scène. Non pour simplement faire un spectacle, mais pour prendre la parole, une parole citoyenne, ailleurs que dans les assemblées déclarées. Pour défendre ici et maintenant le bien commun et fabriquer un acte de rencontre réel, parce que tout ce qui est commun peut être mis en voix et en actes.

Pas moins d’une quinzaine de personnes, artistes pour la plupart, ont été réunies autour d’une consigne : que chacune d’entre elles se saisisse de la question commune, qu’elle choisisse sa partition, parlée ou chantée, d’hier ou d’aujourd’hui, et la dépose au sein du projet.

Il n’y a pas de « mise en scène » à proprement parler : un capharnaüm certes, mais audible, qui s’articule autour d’une partition chorale issue des débats historiques au sein de l’Assemblée de la Commune.

Le Sang des Vivants n’est pas une reconstitution historique sur la Commune de Paris, mais une tentative théâtrale, d’évoquer, au travers de prises de paroles mêlées, ce moment resté unique dans la mémoire populaire ; quelques semaines de combat et d’espoir, de joie et de souffrance, un symbole des luttes sociales qui, 150 ans après, trouve des résonances dans notre monde troublé.

C’est donc bien un « spectacle » qui se veut mouvant. Nous parlons dans un espace commun où artistes et publics se mélangent pour abolir la séparation de la scène/la salle. Les protagonistes et les textes peuvent changer d’une représentation à une autre, d’un lieu à un autre : nous jouons le jeu d’une possible transformation permanente,selon les désirs et les rencontres de chacune et chacun. Personne ne sait réellement comment sonneront, sur le plateau, ces variations, qui oscillent aussi entre chaque représentation.. C’est ce qui rend excitante l’aventure.

Et la Parole errante est le lieu mythique fondé par Armand Gatti, où La Commune de Peter Watkins fut tourné en 2000*.

L’équipe : Jules Boisset, Matthieu Boisset, Valentin Calonne, Eric Chevance, Léa Cornetti, Benjamin Ducroq, Frédéric Guerbert, Mélanie Henel, Dany Hubert, Isabelle Jelen, Marianne Perdu, Michel Richard, Hervé Rigaud, Daniel Strugeon. Et Matthieu Chevet à la technique.

Plus d’informations : ciediesirae.fr

[*Nous renvoyons également à la deuxième partie de la dernière émission du studio son de la Parole errante, qui faisait retour sur l’histoire du tournage de la Commune de Peter Watkins à la Parole errante : Un tournage qui n’en finit pas]

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=zg4Q0xtcFlg »}, {« link »: « https://laparoleerrantedemain.org/index.php/2023/04/20/lecoute-et-lecho5_experiences-de-cinema/ »}] La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

