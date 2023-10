Présentation du STUCS, Syndicat des Travailleur.euses Unies de la Culture et du Spectacle de la CNT-SO La Parole Errante Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Présentation du STUCS, Syndicat des Travailleur.euses Unies de la Culture et du Spectacle de la CNT-SO La Parole Errante Montreuil, 18 octobre 2023, Montreuil. Présentation du STUCS, Syndicat des Travailleur.euses Unies de la Culture et du Spectacle de la CNT-SO Mercredi 18 octobre, 20h00 La Parole Errante Présentation du STUCS, Syndicat des Travailleur.euses Unies de la Culture et du Spectacle de la CNT-SO Rencontre publique sur le syndicalisme dans le secteur de la culture et du spectacle et les perspectives actuelles de luttes sur les conditions de travail, le sexisme, les JO… La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T22:30:00+02:00

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Parole Errante Adresse La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville La Parole Errante Montreuil latitude longitude 48.857958;2.43904

La Parole Errante Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/