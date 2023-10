Préliminaires, Pénétration, Orgasme ? Un spectacle de La Centrifugeuse La Parole Errante Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Préliminaires, Pénétration, Orgasme ? Un spectacle de La Centrifugeuse La Parole Errante Montreuil, 17 octobre 2023, Montreuil. Préliminaires, Pénétration, Orgasme ? Un spectacle de La Centrifugeuse Mardi 17 octobre, 20h00 La Parole Errante Préliminaires, Pénétration, Orgasme ? Un spectacle de La Centrifugeuse Conférence gesticulée et décomplexée sur la sexualité. Préliminaires, Pénétration, Orgasme ? « Elle dit tout haut ce que les autres pensent tout bas !!! » La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

Détails Catégories d'Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Parole Errante Adresse La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Ville Montreuil

