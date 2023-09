Semaines de la Folie Ordinaire 2023 ! La Parole Errante Montreuil, 13 octobre 2023, Montreuil.

Semaines de la Folie Ordinaire 2023, entre Paris et le 93, du 22/09 au 19/10/23

Les Semaines de la Folie Ordinaire (SDLFO) ont été créés en 2011 à Reims par le collectif Artaud, un collectif de patient.e.s et soignant.e.s, en contrepoint des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM). Depuis 2018, les SDLFO franciliennes s’inscrivent dans la continuité avec les Semaines rémoises.

Les SDLFO, c’est une constellation mouvante, composée par des collectifs et des personnes traversant des institutions et des lieux de soin en résistance, des espaces d’accueil aux marges, des interstices de la ville.

Cette édition se déroulera du 22 septembre au 19 octobre 2023 pour faire entendre d’autres voix, parler avec d’autres mots.

Nous avons tissé la trame de ces rencontres à partir de réunions itinérantes, d’un GEM à l’autre, en passant par la Parole Errante, le local du Doc et la Trame…

Cette année intense, rythmée par des luttes sociales, des émeutes et des soulèvements tenaces mais toujours violemment réprimés, nous a donné envie de remettre un peu de déconniatrie dans ce monde de brutes !

Les SDLFO 2023 se tournent entre autres vers les mouvements collectifs passés, luttant pour la réappropriation du soin, tels que les Young Lords, pour nous inspirer, nous relier à des bribes d’histoires qui ont compté.

…Sans oublier les luttes actuelles autour des conditions de travail et d’accueil dans les lieux de soin, la stigmatisation des troubles psychiques et les rapports de domination, et ce dans une attention aux singularités. Et l’éternelle question : comment soigner les espaces, les liens et les êtres ?

Les SDLFO racontent aussi ce qui se fabrique dans les lieux d’accueil et de vie, comme les GEM mais aussi certaines institutions ou encore les espaces collectifs autogérés, avec lesquels nous tissons des liens depuis des années.Alors, place aux ateliers d’écriture, aux pièces de théâtre qui déconstruisent la notion d’hystérie, au cinéma fait maison, aux sons atypiques et poétiques, aux revues artisanales, à l’improvisation, aux radios aux ondes éclectiques, aux débats déstigmatisants, etc…

Occupons l’espace public tout comme les hôpitaux pour libérer les imaginaires, casser des murs, voyager en territoires inconnus, pour que « la psychiatrie puisse être faite et défaite » par tous et toutes !

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

2023-10-15T12:30:00+02:00 – 2023-10-15T21:00:00+02:00

