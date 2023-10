Hall of monsters, par le cirque F.I.E.R.E.S La Parole Errante Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Hall of monsters, par le cirque F.I.E.R.E.S La Parole Errante Montreuil, 11 octobre 2023, Montreuil. Hall of monsters, par le cirque F.I.E.R.E.S 11 et 12 octobre La Parole Errante Hall of monsters, par le cirque F.I.E.R.E.S Laissez-nous tisser pour vous un récit où les ombres dansent et les monstres se révèlent.

Dans l’obscurité d’une société avide de violence, la monstruosité incarne une expression puissante, allégorie vibrante de la diversité et de la singularité.

Une irisation chatoyante, où chaque couleur est unique et précieuse, dont les monstres en sont les gardien.ne.s.

La porte laissée ouverte, nous vous accueillons,

À ressentir plus fort encore la force des pulsions,

Ces frissons qui puiseront en vous l’attention,

Ce chemin sinueux rendra sombre vos visions.

Peut-être vous surprendrez-vous à regarder le monde d'un autre œil ? La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:30:00+02:00

