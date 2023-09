Rencontre avec Marcia Burnier autour de ses romans Les Orageuses et Hors d’atteinte La Parole Errante Montreuil, 11 octobre 2023, Montreuil.

Il y a un trois ans à peine qu’avait lieu la rencontre de Mia, Lucie, Inès, Nina, et Louise qui donnera corps à leur envie de se faire justice des hommes qui ont entravé leur route. Aujourd’hui, on suit celle d’Erin qui trace la sienne seule dans les montagnes. A travers la violence en bande organisée ou la randonnée solitaire, l’euphorie du collectif ou la quiétude du silence à l’aube, les personnages de Marcia Burnier partent à la reconquête du mouvement en passant par les mille chemins de la guérison, aussi variés que le sont les victimes et les agressions, tout en convergeant en une destination commune : récupérer ce dont les violences sexistes et sexuelles nous dépossèdent. Qu’est ce qui lie et distingue les protagonistes des deux premiers romans de l’autrice ?

C’est la discussion à laquelle nous vous invitons le 11 octobre à la librairie en présence de Marcia Burnier.

Résumé des livres :

Hors d’atteinte

Elle trouvait que fuir demandait moins d’énergie que se battre. Désormais elle doute : est-ce qu’on fuit pour éviter de souffrir ou pour se raccommoder en silence sans troubler personne ?

Après plusieurs années d’une relation d’emprise avec un homme, Erin a trouvé la force de s’échapper pour recommencer sa vie seule. Du jour au lendemain, elle adopte une chienne qui devient une compagne indispensable, loue une maison isolée dans un village des Pyrénées où elle n’a plus à craindre d’être jugée, et se réapproprie son quotidien, en apprenant à vivre au rythme des saisons et de la nature.

Les Orageuses

Depuis qu’elle avait revu Mia, l’histoire de vengeance, non, de “rendre justice”, lui trottait dans la tête. On dit pas vengeance, lui avait dit Mia, c’est pas la même chose, là on se répare, on se rend justice parce que personne d’autre n’est disposé à le faire. Lucie n’avait pas été très convaincue par le choix de mot, mais ça ne changeait pas grand-chose. En écoutant ces récits dans son bureau, son cœur s’emballe, elle aurait envie de crier, de diffuser à toute heure dans le pays un message qui dirait On vous retrouvera. Chacun d’entre vous. On sonnera à vos portes, on viendra à votre travail, chez vos parents, même des années après, même lorsque vous nous aurez oubliées, on sera là et on vous détruira.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:00:00+02:00

