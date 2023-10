Ciné-club Michèle Films #5 : Les prisons aussi… La Parole Errante Montreuil, 8 octobre 2023, Montreuil.

Ciné-club Michèle Films #5 : Les prisons aussi… Dimanche 8 octobre, 19h30 La Parole Errante Entrée libre

Le ciné club du café librairie Michèle Firk reprend. Cette année pas de thème, nous projetterons des films qui nous semblent importants et qui pour certains ont à voir avec les histoires, amitiés, rencontres qui se sont faites à la Parole errante et ses entours. Nous nous retrouverons pour cette première édition le dimanche 8 octobre à 19h30 pour regarder ensemble Les prisons aussi, réalisé par Hélène Châtelain et René Lefort suite à une initiative du Groupe d’information prison.

Après les révoltes en prison de 1971, le Groupe information prison (GIP) dont Michel Foucault est l’un des fondateurs, décide de briser le silence. À quoi sert la prison ? Des témoignages d’ouvriers et d’anciens détenus mettent au jour les contradictions d’un système fondé sur l’exploitation et la répression.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T19:30:00+02:00 – 2023-10-08T22:30:00+02:00

2023-10-08T19:30:00+02:00 – 2023-10-08T22:30:00+02:00

prison répression