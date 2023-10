Didon et Enée – Opéra électrique La Parole Errante Montreuil, 7 octobre 2023, Montreuil.

Didon et Enée – Opéra électrique

La Reine Didon de Carthage a un mauvais pressentiment. Une Sorcière voudrait lui nuire et détruire Carthage. Mais sa suivante et confidente Belinda dissipe ses craintes et lui parle du Prince Enée, beau guerrier troyen en escale dans le port. Mais qui est ce prince ? Est-il vraiment le héros qu’il prétend ? Didon tombe sous le charme d’Enée. Cet amour lui sera-t-il fatal ?

Cet opéar est connu pour le célèbre chant de Didon : « Remember me, but forget my fate », souviens toi de moi, mais oublie mon destin.

Le Cabinet des Muses et la Compagnie Ode et Lyre présentent une version déjantée et électrique de l’opéra Didon et Enée de Henry Purcell sous la direction musicale d’Olivier Lété et Christelle Sery, grandes pointures des musiques jazz et improvisées.

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil

