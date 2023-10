Portrait d’un sirène La Parole Errante Montreuil, 6 octobre 2023, Montreuil.

Sous forme de Triptyque (Princesse de pierre, Rouge dents, Carosse), des histoires de femmes qui plantent leurs regards, leurs voix et leurs corps pour s’enraciner dans la lutte, dans un échange avec elles-mêmes, avec ceux qui les humilient, pour se dégager de l’emprise que l’on fait peser sur elles. Une collégienne harcelée qui s’adresse à ceux qui l’oppriment, une jeune femme qui fait face aux diktats de de l’être et du paraître et aux injonctions mercantiles, une mère esseulée, en crise et sa petite fille en quête d’attention.

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

