Soirée de soutien au S. La Parole Errante Montreuil, 16 septembre 2023, Montreuil.

Concert et cantine de soutien au S., suite aux évènements de Sainte-Soline survenus le 25 mars 2023.

Notre camarade S. a été atteint à la tête par une grenade explosive lors de la manifestation contre les méga-bassines le 25 mars à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.

Cette manifestation arrivait au milieu d’un mouvement plus large de luttes contre l’aggravation de notre exploitation, un moyen de plus de nous faire bosser jusqu’à en crever, et d’essayer de nous crever si nous nous y opposons concrètement. Un mouvement certes encadré, dont une intersyndicale était la forme la plus appropriée de défaite, mais qui a mis en branle des centaines de milliers de personnes. Nous voulons démontrer toute notre solidarité avec celles et ceux qui, cherchant à dépasser les cadres de négociation, se sont heurtés à la violence de l’État.

S’y est insérée la manifestation de Sainte-Soline cherchant à lutter contre l’accaparement capitaliste de l’eau. Cette manifestation était une occasion de montrer notre rage contre ce mode de production qui se nourrit de ce qui lui résiste. Ce jour-là la situation se dégrade rapidement. Notre camarade S a été atteint à la tête par une grenade explosive. Le camarade inconscient est ensuite évacué par d’autres militants de la zone où il a été gravement blessé. Alors qu’en état d’urgence absolue, la Préfecture empêche les secours d’intervenir, il se passera près de deux heures avant que le SAMU ne daigne intervenir, deux heures au milieu des lacrymos et des quads de la gendarmerie.

Après une longue convalescence, son état nécessite encore des soins coûteux pour améliorer son quotidien.

Ces derniers mois ont aussi bien évidemment été marqués par les émeutes de début juillet. Des émeutes dont le contenu insurrectionnel venaient immédiatement poser la question du communisme, et dont les actes pratiques allant dans cette direction démontrent bien la nécessité d’en finir avec le vieux monde. La répression qui n’en finit pas nous montre bien la capacité de mise en crise dont les exploités recèlent.

Néanmoins, et le S. le dit lui-même, « nous ne sommes pas des martyrs. Notre force n’a pas grand chose à voir avec une histoire de champ de bataille. Notre force, c’est notre nombre, notre place dans la société et le monde meilleur auquel nous aspirons. »

Le message que nous envoie l’État est très clair : mort aux sans-dents… et en silence. Nous ne serons jamais dociles. Solidaires de tous les mutilées, blessées, tuées, expulsées qui ont défié le pouvoir capitaliste, qui nous exploite et se nourrit de notre misère, nous nous organisons pour vivre dans l’espoir d’anéantir leur avidité mortifère.

Cantine végan dès 18h,

Dès 19h30 concert de :

POMPON SAUVAGE

la marmite

6AILXFLORAL

PABLO SHK

& Divers tables et infokiosques pendant la soirée

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

