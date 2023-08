Les digitales – festival d’écologies vénéneuses La Parole Errante Montreuil, 24 août 2023, Montreuil.

Mardi 22 août, à 6h à Montreuil, a eu lieu l’expulsion de la Baudrière, squat anarcha-féministe TransPédéGouine. Ce lieu était, depuis novembre 2021, un espace d’habitation, d’organisation politique et de soin, qui a vu passer de nombreuses personnes et accueilli de nombreuses luttes. La Baudrière s’est défendue avec des confettis et des barricades pour résister le plus longtemps possible, pour continuer à faire vivre l’autonomie TransPédéGouine féministe.

​[https://labaudriere.noblogs.org/post/2023/08/23/%f0%9f%8c%9f-ici-la-baudriere-expulsee-%f0%9f%8c%9f-fr-en/​]

​Pour faire face à cette situation, le festival des digitales se déplace à la Parole Errante!

https://labaudriere.noblogs.org/post/2023/08/14/847/

Jeudi 24 août: 14h-22h

14h présentation des Digitales – volontés politiques et auto-gestion!

14h30 Discussion: militer quand on est jeune/mineurEs

14h30 Écoute du podcast « Expérience d’autonomie collective » par le collectif de mémoires TPG

14h30 Discussion: Travail du sexe et militantisme

17h Point info sur la lutte contre COP CITY à Atlanta

17h Impact psychosocial de l’externalisation des frontières européennes en Tunisie

PROG enfant: Dessin à la craie dans la rue

20h Cantine par les daronnes en lutte

21h Karaoké

Vendredi 25 août:

10H30 > Point auto-gestion pour la journée

11H – 13H

> Mémoires des cantinières de la commune de Paris

> Sport et éducation populaire VS Jeux Olympiques et Service national universel – arpentage de zine et écoute audio

> atelier street art ornithologue (15 personnes max)

Cantine par les daronnes en lutte

14H30 – 16H30

> Discussion-atelier: comment ravitailler la ville

> Réduction des risques et espaces militant (commence à 14H)

> Projection et discussion sur la résistance ukrainienne: film expérimental Réductions 100% de Sachko Protyah sur les pillages qui ont eu lieu à Marioupol peu après l’invasion russe de l’Ukraine.

> PROG enfant: Atelier bulle géante

17H – 19H

> Écoute podcast clafoutis autodéfense enfants

> Discussion sur le conflit historique du peuple Mapuche pour la défense du fleuve Pilmaiquén contre 3 centrales hydroélectriques

> Discussion pour une écologie anarchiste

Cantine par les daronnes en lutte

21h Soirée Drag Show avec nos talentueuxSES Apis Magica, Aye Febrid, Symte Biose, Daisy Lusion, Breith Tofu, Naysha o Revlon, Satine of Revlon et Cyberr Margas ! = maquillage et lecture de contes Drag et diffusion de la finale de Drag Race saison 2!

Samedi 26 août:

10H30 > Point auto-gestion pour la journée

11H – 13H

> Atelier danse (20 personnes)

> préparation de sandwich pour la manifestation du convoi de l’eau à Paris

> Atelier sur l’islamophobie (30 personnes max)

> Réunion d’information contre l’autoroute et les grands projets capitalistes

> Atelier Street medic

Cantine par les daronnes en lutte à la Baudriere et à la manif du convoi de l’eau !

Dernière étape du convoi de l’eau, manifestation à vélo à Paris.

14H30 – 16H30

> Préparation de la soirée

> Enregistrement de zine audio

> Accueil autogéré enfant par la Bulle jusqu’à 19H

> Atelier linogravure (10 personnes max)

> Projection du court-métrage მიწა-წყალი ( terre-eau ) et la discussion sur la lutte des gardien.nes de la vallée de Rioni, en Géorgie, contre la construction d’un barrage hydroélectrique

17H – 19H

> Discussion/ atelier autour la loi anti-squat Kasbarian

> Cartographier la transphobie et s’organiser contre – par des membres du collectif CARTE

Cantine par les daronnes en lutte

20H jusqu’à 00H30 – UNE SOIRÉE LÉGENDAIRE !

> Pour la liberté de circulation pour toustes: solidarité aux collectifs Marico landia et Marokkueer ZAWYA

> Abrazando el río – inauguration d’une fresque murale !

DIMANCHE 27 AOÛT

10H30 > Point auto-gestion pour la journée

11H – 13H

> Discussion-atelier sur les uttes anti-spéciste et décoloniale au Brésil

> Discussion à partir de l’expérience de la Coordinadora Feminista 8M : Comment construire un féminisme internationaliste et transfrontières aujourd’huiCantine par les daronnes en lutte

Cantine par les daronnes en lutte

14H30 – 16H30

> Discussion/ Atelier autour des traumas et du militantisme

> Racine artivisme (3H)

> PROG. Enfant: Atelier goûter

17H – 19H

> Écologie queer: balade naturaliste (15-12 personnes max)

> Avec les camarades de luthzerath: Créer une structure d’organisation transrégionale dans un contexte européen

Cantine par les daronnes en lutte

> Portrait détaillé – Mais, au fait, qu’est-ce qui fait pédé•e ?” C’est avec des lettres, des chansons, des vidéos et des textes que les trois interprètes de cette performance gravitent autour de cette question.

> Projection de film libre !

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

93100 Montreuil

