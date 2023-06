Ciné-club Michèle Films : ciné-tracts du mouvement des intermittent⋅es et précaires (2003-2023) La Parole Errante Montreuil, 7 juillet 2023, Montreuil.

Dans la nuit du 26 au 27 juin 2003, trois organisations patronales (Medef, CGPME, UPA) et trois syndicats minoritaires (CFTC, CGC et CFDT) signent un protocole réformant l’assurance-chômage des intermittent⋅es du spectacle à l’Unedic. Cette signature donne immédiatement naissance à un mouvement de refus massif, et durant tout l’été 2003, d’innombrables festivals, spectacles, tournages, émissions TV, se mettent en grève ou sont bloqués ou occupés.

Ce refus catégorique d’une réforme élaborée sans les premier⋅es concerné⋅es se traduit aussi par la création de coordinations d’intermittent⋅es et précaires. En réponse au gouvernement, patronat et syndicats signataires les accusant de concert de ne pas comprendre la réforme, celles-ci lisent et analysent ce protocole : elles montrent non seulement comment cette réforme est inadaptée aux pratiques réelles des intermittent⋅es du spectacle, mais aussi élaborent des propositions pour un nouveau modèle d’assurance-chômage adapté aux besoins et aux pratiques d’emploi de toustes les salarié⋅es à l’emploi discontinu, au-delà du seul secteur du spectacle.

Particulièrement forte lors de l’été et l’automne 2003, cette lutte s’est inscrite dans le temps long et perdure encore aujourd’hui même de manière discontinue. En île de France, elle s’est organisée au sein de la Coordination des intermittents et précaires d’île de France, qui a occupé un lieu quai de Charente à Paris de 2004 à 2011, lieu où s’organisaient permanences sociales, AG de collectifs et de luttes, concerts de soutiens , … Un lieu dont les pratiques et le fonctionnement ne sont pas sans lien avec ce qui s’expérimente à la Parole errante aujourd’hui.

À la veille de la fête d’été de la Parole errante, le ciné-club Michèle Films propose de regarder ensemble quelques ciné-tracts et autres objets filmiques d’intervention ayant été réalisés au sein de ce mouvement au long cours.

