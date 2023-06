Ciné-club Michèle Films#4 La Parole Errante Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Ciné-club Michèle Films#4 La Parole Errante Montreuil, 25 juin 2023, Montreuil. Ciné-club Michèle Films#4 Dimanche 25 juin, 19h30 La Parole Errante Prix libre Projection de Dieu et le Raté de Vincent Le Port, précédé d’un court-métrage surprise (prix libre). La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T19:30:00+02:00 – 2023-06-25T22:30:00+02:00

2023-06-25T19:30:00+02:00 – 2023-06-25T22:30:00+02:00 ciné-club Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Parole Errante Adresse La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville La Parole Errante Montreuil

La Parole Errante Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Ciné-club Michèle Films#4 La Parole Errante Montreuil 2023-06-25 was last modified: by Ciné-club Michèle Films#4 La Parole Errante Montreuil La Parole Errante Montreuil 25 juin 2023