Eaux troubles – rencontres écoféministes houleuses

Pour un écoféminisme radical au carrefour des luttes écolo, queer, féministes, décoloniales, handies, de classe, antispécistes,

Pour célébrer nos luttes et tisser des liens.

Au programme : arpentage, projections de films, discussions, ateliers, à

boire et à manger, des chorales, des performances et DJ set

Pourquoi des rencontres écoféministes ?

Ces derniers mois ont été marqués par la poursuite des courses aux projets mortifères, comme, pour n’en citer que quelques uns, celui des méga-bassines, le projet de loi immigration Darmanin, la réforme des retraites, les JO 2024, la loi anti-squat Kasbarian, la surveillance omniprésente… autant de projets qui fragilisent toujours plus les personnes déjà précarisées.

Contre ces grands projets soutenus par un capitalisme patriarcal et colonial, nous vous proposons de se rencontrer et de venir célébrer nos luttes, à l’occasion d’une fête que nous placerons sous une houle écoféministe.

Une houle, parce qu’on est bien énervé·es, mais aussi et surtout parce qu’on a envie de s’agiter : s’agiter pour faire se côtoyer nos affects hautement intimes et politiques, tels que la colère, la tristesse, mais aussi l’excitation, l’enthousiasme et la joie. S’agiter pour donner vie à ce que nous désirons le plus, le temps d’une journée et d’une soirée, articulées autour d’ateliers, de partages d’expériences, de rencontres, de performances et d’une fête. L’événement est autogéré, c’est-à-dire que chacun·e met la main à la pâte pour le rendre possible (déco/bar/cuisine et service /accueil…).

Le terme écoféminisme est aujourd’hui utilisé à tort et à travers par des voix qui en lissent sa radicalité ou l’utilisent à des fins réactionnaires et dangereuses. Nous prônons des écoféminismes multiple au carrefour des luttes queer, décoloniales, handies, de classe, antispécistes, écolo, féministes, anarchistes. Nous avons à cœur de faire briller autant de propositions irréductibles à une liste qui ne ferait qu’en réduire la complexité et la puissance. Briller suffisamment fort jusqu’à être constellations.

Nous dénonçons la réappropriation de ces luttes par des personnes qui les utilisent pour soutenir et valider le cistème que nous refusons, celui-là même qui s’exerce chaque jour de manière mortifère dans nos vies et dans celles de nos adelphes humain·es et non humain·es.

À partir de ces revendications houleuses et en lien avec d’autres collectifs, nous souhaitons organiser un événement festif participatif et autogéré en mixité choisie entre personnes refusant le cistème hétéropatriarcal.

Cet événement s’inscrit dans la poursuite de nos efforts quotidiens pour tisser une toile entre nos revendications et nos désirs politiques et collectifs. Continuer à enrichir des imaginaires plus complexes et fluides pour tendre à des vies qui fuient les binarités. Nous pensons cette journée comme une nébuleuse d’horizons, d’expérimentations, d’histoires vécues, fictives ou désirées, de liens à venir, de connexions passées.

Nos existences sont des forces vives, des viviers de puissance, des vecteurs de joie.

Nous vous invitons à venir partager et faire vivre ce moment !

On a besoin de votre aide pour que la journée se passe au mieux

Si tu souhaites être bénévole, répond à notre formulaire : « https://framaforms.org/benevolat-eaux-troubles-a-la-parole-errante-1681794601″

ESPACES EN PERMANENCE

espace pour les enfants animé par l’équipe de La Bulle

collecte pour Utopia 56

collecte de protections périodiques pour Règles élementaires

INFOS PRATIQUES

en mixité choisie entre personnes refusant le cistème hétéropatriarcal

entrée prix libre (pas de CB)

10h – 00h

19h-00h – bar (bières, vin, softs)

12h30 – déjeuner vegan à prix libre

19h – dîner vegan par la cantine des femmes battantes (8€50)

La Parole errante Demain

9, rue François Derbergue – 93100 Montreuil

Croix de Chavaux (ligne 9)

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Des masques et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition.

Au stand de réduction des risques vous trouverez des bouchons d’oreilles, du sérum physiologique, des préservatifs externes et internes, des digs dentaires, du lubrifiant, des roule ta paille, des seringues 2mL et des flyers informatifs autour des pratiques à risque.

Un espace dédié au calme sera mis en place dans le lieu.

Aucun comportement oppressif ne sera toléré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

