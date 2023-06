Quand la Maggese se remet à chanter ! La Parole Errante Montreuil, 13 juin 2023, Montreuil.

Quand la Maggese se remet à chanter ! 13 – 16 juin La Parole Errante

Festival «Quand la Maggese se remet à chanter !»

Les Maggianti sont les protagonistes de «il Maggio», une des formes théâtrales et musicales les plus archaïques mais encore vivante en Toscane et en Emilie Romagne. Une origine qui puise sa source dans les chants paysans du mois de mai afin de rendre la terre fertile et d’avoir une bonne récolte. La compagnie Maggese œuvre depuis 1991 pour promouvoir la culture populaire dans une visée à la fois artistique, théâtrale, anthropologique, ethnomusicologique : recherche sur le terrain, collectage de chants traditionnels en Italie et en France, mais aussi collectage de témoignages, travail sur la parole «non théâtrale» et leur retranscription scénique.

« Nous avons décidé de fêter notre résistance, notre passion, notre curiosité, notre bouillonnement, notre amour pour l’Italie, « notre vitalité désespérée », comme le disait Pasolini ; notre envie de défendre le langage oral, que ce soit la parole comme le chant, notre envie de jouer, de chanter et encore jouer et encore chanter avec vous !

Voici notre voyage étalé sur une petite semaine de découvertes multiples avec des spectacles qui, pour certains, ont 10 ans et pour d’autres sont en cours, en recherche d’écriture ou de producteur !!!

Nous serons heureux de partager notre univers si spécifique lié à une identité culturelle bien définie qui devient universel avec le public.

Vous y trouverez musiques, chants, textes, témoignages, poèmes, ateliers de chants. Mais aussi à manger et à boire. Nous avons hâte de partager tout cela avec vous.

On vous attend !! »

POUR EN SAVOIR PLUS

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ [{« link »: « https://lamaggese.fr/index.php/page-d-exemple/ »}, {« link »: « https://laparoleerrantedemain.org/index.php/2023/05/04/festival-quand-la-maggese-se-remet-a-chanter/ »}] La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T19:00:00+02:00 – 2023-06-13T22:30:00+02:00

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T22:30:00+02:00

Cie Maggese Chants et culture italienne