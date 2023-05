ENGRENAGES – Soirée Théâtre autour des violences policières et judiciaires La Parole Errante, 31 mai 2023, Montreuil.

ENGRENAGES – Soirée Théâtre autour des violences policières et judiciaires Mercredi 31 mai, 20h00 La Parole Errante

ENGRENAGES – Soirée Théâtre autour des violences policières et judiciaires

19h – ouverture des portes

20h – premier spectacle (Lupus in Fabula)

1. Lupus in Fabula – pas-de-deux pour maître et chien

Compagnie Teatro della Rondine

« Dans la pénombre du plateau, un chien policier et son maître dresseur se préparent à une séance d’entraînement. Mais la complicité des débuts laisse peu à peu la place à une relation plus trouble, révélant l’ambiguïté qui cours dans les rapports entre maître et chien, entre manipulateur et marionnette – entre institution et individu.

Conçu comme une traversée, « Lupus in fabula » est une recherche marionnettique sur le dressage à la violence, sa transmission, son acceptation… ou son refus.

Jusqu’à quel point accepte-t-on de suivre un ordre donné?

Où se trouve la bascule entre l’adaptation et le rejet?

Où se situe, en vrai, la bestialité ? »

Spectacle de marionnettes. 30 minutes – à partir de 13 ans

20h40 – deuxième spectacle (Manifester – un droit inaliénable)

2. Manifester? Un droit inaliénable – Un témoignage sur les violences judiciaires

Compagnie La cour des choses

Par le Cajac Crew, Jeu et Écriture : Darky Boy, Esther Rapira et Bast. Soutien technique : Berthier et Soso

Le spectacle interroge le fonctionnement de nos tribunaux. L’écriture se base sur l’observation de l’appareil judiciaire pendant la période du mouvement Gilets Jaunes et sur des affaires présentées au cours de l’automne-hiver 2022.

Théâtre. 1 heure – conseillé à partir de 13 ans

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T20:00:00+02:00 – 2023-05-31T22:00:00+02:00

2023-05-31T20:00:00+02:00 – 2023-05-31T22:00:00+02:00

Marionnettes Théâtre documentaire