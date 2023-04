« Tu ne seras jamais trop déterminée pour cesser de parler leur langage » La Parole Errante Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

« Tu ne seras jamais trop déterminée pour cesser de parler leur langage » La Parole Errante, 22 avril 2023, Montreuil. « Tu ne seras jamais trop déterminée pour cesser de parler leur langage » Samedi 22 avril, 19h00 La Parole Errante « Tu ne seras jamais trop déterminée pour cesser de parler leur langage » – lecture en dix tableaux pour dix comédien·nes 22 avril 2023 à 19h // à la Parole Errante// 9 rue François Debergue // Montreuil

Elle part à la recherche de l’Histoire, son histoire et celle de la dépossession des corps dits Femmes.

Sur les chemins noués du cerveau, de la mémoire et de l’inconscient collectif.

Et ici et maintenant, dans le théâtre, elles chantent car c’est ce pour quoi leur cœurs et elles (se) battent. ———————————————————————————————— Réservation fortement conseillée: navirecollective@sindomnio.net (petite jauge)

Prix libre – durée 2h – À partir de 14ans

Warning : on décortique une construction de la culture du viol

Mise en scène : Camille Ferrand

Partition musicale : Jade Gomes

Jeu : Céline Langlois, Béatrice Bienville,

Itto Mehdaoui, Luce Amoros-Augustin,

Erika Faria de Olivera, Maëlle Le Gall,

Améthyste Poinsot, Marie Herfeld,

Chloé Bégou, Léa Hübner, Pauline Rumen,

Eli Chauleur, Orti(e), Clara Chotil,

Maria Nieves Caballero Espinosa La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ [{« link »: « mailto:navirecollective@sindomnio.net »}] La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T19:00:00+02:00 – 2023-04-22T22:00:00+02:00

