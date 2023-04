Rencontre autour du livre « Sur les rois » de David Graeber et Marshall Sahlins La Parole Errante, 19 avril 2023, Montreuil.

Rencontre autour du livre « Sur les rois » de David Graeber et Marshall Sahlins

Le café-librairie Michèle Firk organise une rencontre à l’occasion de la traduction du monumental « Sur les rois », de David Graeber et Marshall Sahlins, en compagnie de l’anthropologue Judith Scheele. Ce sera l’occasion de discuter des grandes lignes de l’ouvrage ainsi que de ses implications pour les sciences sociales mais aussi au niveau politique.

« En anthropologie comme dans la culture populaire, les rois sont des figures qui fascinent et qui intriguent. Ils se révèlent comme des héros ou des tyrans avec une vigueur dont les présidents et les premiers ministres sont bien incapables. Ce recueil d’articles de deux des plus illustres anthropologues au monde – David Graeber et Marshall Sahlins – explore ce qu’est la royauté d’un point de vue philosophique et anthropologique. Ils montrent que les rois symbolisent bien plus de choses que la seule souveraineté. L’étude de la royauté fournit en effet un point de vue privilégié pour examiner les dilemmes fondamentaux qui se nouent dans la nature même de la signification du pouvoir et de la condition humaine. En réfléchissant sur des sujets tels que la temporalité, l’altérité ou l’utopie – mais aussi au divin, à l’étrange, au sacré ou au bestial – Graeber et Sahlins explorent le rôle que les rois ont joué sur la planète, des Bakongo aux Aztèques et aux Shilluk en passant par d’autres peuples. Généreusement rédigé avec la finesse, l’esprit et la rigueur d’analyse qui caractérisent l’écriture de Graeber et Sahlins, cet ouvrage ouvre de véritables boulevards à l’étude anthropologique de cette figure politique aussi fascinante que récurrente. »

https://editionslatempete.com/produit/sur-les-rois/

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

2023-04-19T19:00:00+02:00 – 2023-04-19T22:30:00+02:00

