Kinosauvage : projection pour et dans le mouvement La Parole Errante, 13 avril 2023, Montreuil. Kinosauvage : projection pour et dans le mouvement Jeudi 13 avril, 19h00 La Parole Errante Kinosauvage : projection pour et dans le mouvement Michèle Film et AERIciné unissent leurs forces pour proposer deux séances de projection pour et dans le mouvement en cours. Séances à prix libre en soutien à des caisses de grève, discussions, repas ! La première a lieu jeudi soir à 19h dans la grande salle de la Parole errante, la seconde le lendemain matin à l’Aéri à 9h du matin !

Ces dernières semaines, le mouvement contre la réforme des retraites a vu les habituelles manifestations revendicatives se muer en cortèges sauvages quotidiens, les luttes écologiques prolonger les piquets de grèves, les blocages étudiants soutenir les travailleurs réquisitionnés. Souhaitant contribuer à la poursuite de cette effusion de révoltes et de rencontres, les ciné-clubs Michèle Film et AERICiné ont voulu mettre en commun leurs espaces, se retrouver autour de deux projections spéciales, secouer quelques habitudes et nourrir ce désir ardent de débordement au sein et hors des salles obscures. Séances à prix libre en soutien à des caisses de grève, discussions, repas et bar à la Parole Errante à partir de 19h le jeudi 13, puis petit-déjeuner à partir de 9h le vendredi 14 à l’AERi. Programme détaillé pour le matin du 14/04, dès 9h à l’AERI :

Petit-déjeuner à prix libre

Quand notre ventre sera bien rempli et qu’on aura assez de caféine :

Projection surprise

Discussion et ébauche des perspectives pour la suite La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

