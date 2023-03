ALICE AU PAYS – Errance verbale, visuelle et culinaire. La Parole Errante, 14 mars 2023, Montreuil.

ALICE AU PAYS – Errance verbale, visuelle et culinaire. Mardi 14 mars, 18h00 La Parole Errante Entrée à prix libre

ALICE AU PAYS Compagnie la Scélérate – marionnettes, ombres et lumières / les Rémouleurs / FR

« Une Alice une, schizophrène unique multiple. L’Alice personnage

comédienne marionnette et ses ombres. La Lys Ulysse qui construit son

corps sur les restes des diktats, sur les lettres, la musique et

l’asphalte, qui retourne son sexe pour y voir une cathédrale et y

rencontrer le pape, qui se raconte des histoires la nuit pour oublier

pôle emploi, s’envole en ballon au dessus des armées assiégeantes, et

se bouche les oreilles pour ne pas entendre

les sirènes, bleues, qui hurlent la nuit sous sa fenêtre. »

Voyage loufoque aux confins de l’absurde et de la folie, Alice est un

spectacle multiple mêlant ombre, lumière, marionnettes, jeux d’optiques

et d’acteurs. Marionnettes rebelles, humains acides, punk hardcore et gamelan, un spectacle tout public, dès l’âge déraison.

En aparté, une exposition de machines optiques d’où voir les os d’Alice.

http://www.remouleurs.com/spectacles/alice/

MONDES PARALLELES

Monde Parallèles, c’est un projet de cuisine vegan itinérant et

solidaire.

Mondes Parallèles, c’est écouter ensemble de la musique de l’underground

international.

Mondes Parallèles, c’est des concerts et des cantines où le ventre est

caressé dans le sens du poil et les oreilles maltraitées avec amour.

C’est une caravane culinaire en préparation, des thunes qui partent vers

des collectifs aux idées divergentes, c’est ce que on fait ensemble, et

bien plus…

Le 14 mars on mangera de la nourriture turque et syrienne et on écoutera

du bon son de là-bas pour envoyer à un collectif anarchiste des sous qui

serviront à aider suite au tremblement de terre.

