Entrée à prix libre C’est le 10 mars à La Parole errante à Montreuil !

Fête de soutien aux grévistes organisée par Solidaires

Le 7 mars, on met la France à l’arrêt !

#GrèveGénérale

Le 8 mars, on continue avec une déferlante féministe pour les droits des femmes du monde entier !

#GrèveFéministe

Et le 9 mars, on continue !

LE 10 MARS/

Projection-Débat du film « En grève » d’Adeline Gonin et Christophe Cordier

Concert de Carmen Colère (punk-rock, Nancy)

