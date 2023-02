Les corps lesbiens Festival La Parole Errante Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Les corps lesbiens Festival 3 – 5 mars La Parole Errante

Entrée prix libre (PAF recommandé : 5 euros)

Festival culturel et militant La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

Festival culturel et militant à la parole errante Montreuil

PROGRAMMATION

stands permanents

librairie, fanzinothèque, coiffure, tatouage VENDREDI 3 MARS / 15h30-23h00

15h30

ouverture de l’exposition en présence des artistes

Atelier pancartes pour le 8 mars

16h30

projections visuelles

Alice le Berre

Lili Chomat

Lisa Zimmermann

17h30

Concert de Kosmoz

19h30

Rencontre et discussion : “Quelles représentations lesbiennes dans l’art?”

21h30

“Alors il vaut mieux parler” seul en scène joué par Zoé Faucher, écrit par Edith R. SAMEDI 4 MARS / 11h30 – 20h30

11h30

projection d’un documentaire et d’une série iconique lesbienne (on vous laisse deviner)

13h00

médiation autour de l’exposition collective “les corps lesbiens” en présence des artistes

15h30

Rencontre et discussion “comment construire des archives lesbiennes ?” questionnements d’hier à aujourd’hui”

17h30

“Toute la nuit dehors et toute la nuit dedans” seul en scène de Lili Chomat

19h00

“Alors il vaut mieux parler” seul en scène joué par Zoé Faucher, écrit par Edith R. DIMANCHE 5 MARS / 11h30 – 20h30

11h30

Tournoi de pétanque (venez avec vos boules)

14h30

“Toute la nuit dehors et toute la nuit dedans” seul en scène de Lili Chomat

15h00

atelier sans avec Salsa entre Salseras par Leah et Sabine

17h30

Concert de Camion Bip Bip – techno pouf chanson trash misandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T15:30:00+01:00

2023-03-05T20:30:00+01:00

