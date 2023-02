Les corps lesbiens Festival La Parole Errante, 3 mars 2023, Montreuil.

Entrée prix libre (PAF recommandé : 5 euros)

Le Collectif Lesbihonest s’associe avec les Archives Lesbiennes pour vous concocter trois jours de manifestation culturelle à la gloire des dykes.

Structure émergente, Lesbihonest est un collectif composé d’ami.e.s, d’amant.e.s, d’ex.e.s et de queeros qui se retrouvent autour de la volonté de rendre visible la création gouine et de promouvoir la culture lesbienne.

Les Archives Lesbiennes quant à elles, bien implantées depuis 1983, ont pour désir de raconter un lieu matériel, temporel, symbolique et vivant tout en racontant les lesbiennes qui le font vivre.

Festival inter-générationnel, l’envie commun est de dessiner au présent le vécu lesbien d’hier et celui qui se vit aujourd’hui. Mais surtout : de fêter nos existences et nos représentations.

Un petit coup d’oeil sur la programmation

Stand et Programmation

Librairie et fanzinothèque

Coiffure

Tatouage

Et encore une multitude d’activités pour permettre de se rencontrer pendant les trois jours du festival.

*_Infos pratiques

*_Vendredi 3 mars 2023

15h30-23h

Samedi 4 mars 2023

11h30-20h30

Dimanche 5 mars 2023

11h30-20h30

VENDREDI 3 MARS ven

15:30 Ouverture de l’exposition en présence des artistes

Atelier pancartes pour le 8 mars

16:30 Projections visuelles

Alice le Berre

Lili Chomat

Lisa Zimmermann

17:30 Concert Kosmoz (https://on.soundcloud.com/SJYq3)

19:30 Rencontre et discussion : Quelles représentations lesbiennes dans l’art ?

21:30 « Alors il vaut mieux parler », seul en scène joué par Zoé Faucher, écrit par Edith R.

SAMEDI 4 MARS

11:30 Projection d’un film documentaire suivie d’une série lesbienne iconique (on vous laisse deviner laquelle)

13:00 Médiation autour de l’exposition collective « Les Corps Lesbiens » en présence des artistes

15:30 Rencontre et discussion « Comment construire des archives lesbiennes? » questionnements d’hier à aujourd’hui

17:30 « Toute la nuit dehors et toute la nuit dedans », seul en scène de Lili Chomat

19:00 « Alors il vaut mieux en parler », seul en scène joué par Zoé Faucher, écrit par Edith R.

DIMANCHE 5 MARS

11:30 Ouverture des inscriptions au tournoi de pétanque (inscription des équipes possible en amont par DM). Début des hostilités prévu à 13:00

14:30 « Toute la nuit dehors et toute la nuit dedans », seul en scène de Lili Chomat

15:00 Atelier danse animé par Leah et Sabine

17:30 Concert camion bipbip – techno pouf chanson trash misandre (https://snipfeed.co/camionbipbip)

ENTREE

PAF : prix libre à partir de 5€

L’argent récolté permettra de rémunérer les artistes

CASH only, pas de cb ni à l’entrée, ni au bar

Il y a des tirettes au métro Croix de Chavaux

BAR

Il fait beau, il fait chaud, c’est pas grâce aux hétéros !

Vous pourrez vous désaltérer sur place à la buvette

RESTAURATION

Rassurez vous, on vous prévois quelque chose à vous mettre sous la dent !

Tous comportements oppressifs ne seront pas les bienvenus dans l’enceinte du festival.

L’organisation aura une tolérance 0 concernant les LGBTphobies, le racisme, et les discriminations en tout genre.

Des équipes de bienveillance seront sur place (identifiables grâce à un brassard coloré). Si vous êtes victime ou témoin d’un comportement oppressif, n’hésitez pas à aller directement les voir. Vous pouvez aussi vous adresser au bar.

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T14:30:00+00:00 – 2023-03-05T19:30:00+00:00