MICHÈLE FILM #2 // “L’enfer est vide, tous ses démons sont ici !” Mardi 21 février, 20h00 La Parole Errante

Deuxième édition du Ciné-club Michèle Film dont le thème de cette année est la figure du spectre. Cette fois-ci, nous explorerons les spectres shakespeariens.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://laparoleerrantedemain.org/

Pour cette deuxième séance, nous nous pencherons sur l’art théâtral, domaine de la spectralité par excellence, et plus particulièrement sur l’oeuvre de William Shakespeare. “L’enfer est vide, tous ses démons sont ici !” – lance l’esprit du vent Ariel dans la Tempête.

À cette occasion, nous projetterons le film Une Tempête… de Olivier Derousseau, Joachim Gatti, Jane David, Jean-Baptiste Leroux et Tristan Varlot.

Au printemps 2013, des patients et soignants du GEM “Les Envolées” d’Aulnay-sous-Bois se sont rendus au Mans à l’invitation du collectif “Encore heureux…” pour présenter La Tempête de William Shakespeare sur le plateau du théâtre de la Fonderie. En marge des répétitions de La Tempête, un atelier de gravure s’installe. Il est ouvert à tous, puisque tout le monde vient graver une image, qu’il soit du GEM « Les Envolées », de la Fonderie, d’ « Encore heureux… » ou d’ailleurs. Entre deux répétitions, on dessine, grave, imprime. À peine réalisés, les tirages sont exposés aux yeux de tous et accrochés à un fil tendu à travers le grand hall de la Fonderie. Alors qu’aucune indication préalable n’est donnée aux apprentis-graveurs, l’à côté, à savoir les répétitions de La Tempête, donnent une cohérence d’ensemble à ce qui à l’occasion se fabrique. Les mots de Shakespeare se font image(s). Le pays qui se dessine dans les têtes et dans les corps apparaît au fil des répétitions. Les mots deviennent par la médiation de la gravure un pays à habiter. Et si ces gravures étaient les premiers photogrammes d’un film à venir ?

En janvier 2014, un atelier gravure et cinéma s’ouvre à Aulnay-sous-Bois au sein du GEM. Joachim Gatti, Olivier Derousseau, Tristan Varlot, Jane David, Michèle Gauci les animent en vue de la création d’un film. D’autres gravures apparaissent, des repérages sous forme de plans-vidéo sont réalisés collectivement, des textes naissent à partir de prises de notes et d’images gravées. Au mois de mai, pendant trois semaines, à raison de trois fois quatre jours, un tournage a lieu comme dans la vraie vie ; à cette occasion Jean Baptiste Leroux et Kamel Bélaid rejoignent l’équipe, respectivement au son et à la lumière.

La séance débutera par un film surprise (spectral et théâtral!) en hommage à Jean-Luc Godard.



