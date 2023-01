Fête de soutien aux Désaxé.e.s et à la Librairie Michèle Firk La Parole Errante, 11 février 2023, Montreuil.

Entrée à prix libre

Grande fête pour les 8 an de l’atelier des Désaxé.e.s!

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://laparoleerrantedemain.org/

L’atelier des Desaxé.e.s, c’est un espace-temps accueilli par la Librairie Michèle Firk et la Parole Errante depuis 2015 pour discuter et déconstruire la psychiatrie, la psychanalyse, parler des violences institutionnelles, repenser le soin, rencontrer ceux et celles qui le pensent et le vivent au quotidien :

…des soigné.e.s-soignant.e.s, militant.e.s ou pas, des auteur.e.s, écrivain.e.s, réalisateurs, réalisatrices, adhérent.e.s des GEMs, des groupes d’auto-support, des psys, des anti-psys, des poètes et poétesses…une âme, deux âmes, des collectifs d’âmes…

Venez donc fêter avec nous cet anniversaire, ce sera l’occasion de se retrouver, reparler, tramer encore et encore ensemble et bien sûr danser jusqu’au cœur de la nuit (minuit pile) !

AU PROGRAMME:

17h30 et 19h « performance 51 »par le collectif MOUVEMENT(s) _ projet qui tire sa source d’une collecte collaborative menée en 2022 à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis : femmes détenues, autrices et artistes y explorent les techniques de soin et d’auto-soin qui s’élaborent et circulent à l’intérieur des murs.

Le collectif artistique MOUVEMENT(s), composé par les soigné·e·s et les soignantes de l’hôpital psychiatrique Robert Ballanger, est invité à y répondre par la danse, le chant ou par l’apport de leurs propres récits. En connectant ces histoires de vie multiples, le projet permet l’élaboration d’une cartographie subjective des liens entre soin, contrôle et résistance.

Entrée libre sur inscription à cette adresse : contact(at)blackcut.net

19h30 Apéro / discussion

20h repas à prix libre concocté par la cantine des Femmes battantes

Et tout au long de l’évènement, friperie, livres de la librairie et bouquinerie de bouquins à prix libre !

…Concerts…

Éléments du décor // duo contrebasse et paroles from Lille

THHarm // entre electro accoustique et no wave https://thharm.bandcamp.com/ (Montreuil)

Set de DJ Meuleuse sans boite à rythmes (Bruxelles, Belgique)



