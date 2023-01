HARDCARE PLASTIQUE La Parole Errante Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

HARDCARE PLASTIQUE La Parole Errante, 21 janvier 2023, Montreuil. HARDCARE PLASTIQUE Samedi 21 janvier, 14h00 La Parole Errante

Prix libre

ateliers (en mixité choisie) et musique live La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil HARDCARE PLASTIQUE

14-21:30

14-18 Atelier(s) en mixité choisie sans h6

18-fin live en full mixité, début de la vente d’alcool

+ expo + merch

Prix libre (si tu peux filer 5e c’est nice mais sinon tkt) Agressive(s) est un projet féministe intersectionnel dont le travail principal est la création d’espaces safes pour les artistes et danseureuses femmes, non binaires et trans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T14:00:00+01:00

2023-01-21T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Parole Errante Adresse La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville La Parole Errante Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

La Parole Errante Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

HARDCARE PLASTIQUE La Parole Errante 2023-01-21 was last modified: by HARDCARE PLASTIQUE La Parole Errante La Parole Errante 21 janvier 2023 La Parole Errante Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis