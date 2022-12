Rencontre autour du livre « 1312 raisons d’abolir la police » La Parole Errante, 15 janvier 2023, Montreuil.

Dans le sillage du cycle « répression » de l’année dernière, nous recevrons Gwenola Ricordeau le dimanche 15 Janvier, qui a coordonné le livre 1312 raisons d’abolir la police (à paraître le 6 janvier). handicap moteur mi

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://laparoleerrantedemain.org/

A la suite de divers rencontres autour des questions de répression (et du triangle police, justice, prison) menées au cours de l’année passée, nous recevrons Gwenola Ricordeau le dimanche 15 Janvier, qui a coordonné le livre 1312 raisons d’abolir la police (à paraître le 6 janvier aux éditions LUX). Ce moment nous offre l’occasion de poursuivre les questions soulevées lors du cycle de discussion sur la répression quant aux théories mais surtout aux pratiques concernées, ainsi que toutes les questions épineuses et les nombreuses ramifications qu’elles soulèvent. Le livre illustre bien cette approche en rapportant les expériences militantes d’Amérique du Nord, autour de trois grands axes – rompre avec le réformisme, construire l’abolition, lutter contre la police – et une variété de sites politiques : racisme, validisme, travail sexuel, système pénal, frontières et colonialisme. Nous aborderons tout cela dans un cadre qui laissera la place à l’échange et la transmission.

Informations / consignes pratiques :

⁃ Dans une logique de maintien d’une approche d’autodéfense sanitaire, et car le COVID est encore bien là, le masque sera obligatoire en intérieur et l’aération la plus régulière possible.

⁃ Le lieu est accessible aux personnes handicapé.es. Une rampe d’accès au lieu sera en place et l’intérieur du lieu est aussi accessible / La salle dispose de toilettes PMR.



