Table ronde autour du football populaire La Parole Errante, 4 décembre 2022, Montreuil.

Table ronde autour du football populaire Dimanche 4 décembre, 16h00 La Parole Errante

Contre la fuite en avant d’un football spectacle toujours plus tourné vers le capitalisme du désastre, comment se réapproprier politiquement l’histoire de ce sport populaire ?

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil

Alors que la coupe du monde au Qatar affirme la fuite en avant d’un football spectacle toujours plus tourné vers le capitalisme, l’exclusion et la destruction sociale et environnementale, il nous apparaît important de se le réapproprier. Par-delà les débats sur la tenue de la compétition et le boycott des instances dirigeantes du football, ce qui importe est comment sortir d’une consommation encombrante et retrouver une pratique et un rapport au football qui s’inscrive dans une autre histoire de notre sport, celle d’un sport populaire et engagé politiquement dans le sens de l’inclusion et en prise avec nos luttes actuelles.

Nous parlerons de ces différents sujets en table ronde avec Mickaël Correia, auteur d’une l’histoire populaire du football, le collectif Les Degommeuses, qui pratique en mixité choisie et milite activement contre les dérives du football spectacle, ainsi que Arthur Verdelet, rédacteur chez Caviar Magazine qui se donne pour mission de parler autrement de football. Le football nous appartient et, plus que jamais, il s’agit de définir ce que nous voulons en faire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T16:00:00+01:00

2022-12-04T21:00:00+01:00