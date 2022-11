Présentation de Surgeon et autres pouces de Maria Kakogianni & Marie Rouzin aux éditions Exces La Parole Errante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Présentation de Surgeon et autres pouces de Maria Kakogianni & Marie Rouzin aux éditions Exces Dimanche 27 novembre, 15h00 La Parole Errante Noues sommes le travail féminisé, précaire, non-déclaré. Vies jetables, malformées, épuisées, parasites, noues sommes les restes de leurs indices de performance.

http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil Noues sommes le travail féminisé, précaire, non-déclaré. Vies jetables, malformées, épuisées, parasites, noues sommes les restes de leurs indices de performance. Noues sommes les questions à toutes leurs réponses. Noues sommes le sol glissant d’une grammaire où la police assassine. Noues sommes les herbes folles dans les pelouses patrimoniales.

Ce qui n’était que pollen devient fruits épineux. Puisse-t-il en être de même de nos créations et de nos pousses. Qu’elles dansent et dérangent, qu’elles sèment le trouble et la colère, Et se dégustent avec attention sans essuyer les pieds avant de passer à table.

Surgeons-nous. Balades botaniques et féminisme poétique dont un extrait chantant est disponible ici : https://lundi.am/Bananes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T15:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

