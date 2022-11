Présentation de SUR LA SELLETTE, chroniques de comparutions immédiates La Parole Errante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Présentation de SUR LA SELLETTE, chroniques de comparutions immédiates
Jeudi 24 novembre, 19h00
La Parole Errante
La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil Durant l’Ancien Régime, la sellette était un petit siège de bois réservé aux prévenu⋅es. Ce tabouret, très bas, était taillé pour humilier l’accusé⋅e face à ses juges, littéralement en position d’infériorité alors qu’on l’interrogeait. Dans la continuité du cycle de présentations autour de la police et ses violences ordinaires, Michèle Firk et ses invitées abordent aujourd’hui les violences judiciaires ordinaires. Depuis 2020, Jonathan Delisle et Marie Laigle s’assoient dans la salle 4 du tribunal de Toulouse pour rendre compte sur le blog lasellette.org, des « comparutions immédiates. » Cette procédure, aujourd’hui généralisée à tous les délits, permet de juger une personne en à peine vingt minutes et de l’envoyer en prison le soir même. Ces chroniques racontent la violence de ces peines qui s’abattent chaque jour sur des pauvres.

2022-11-24T19:00:00+01:00

2022-11-24T22:00:00+01:00

