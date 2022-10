Rencontre écoféministe // « Des paillettes sur le compost » de Myriam Bahaffou La Parole Errante, 4 novembre 2022, Montreuil.

À l’occasion de la parution du livre « Des paillettes sur le compost », nous organisons une journée à la Parole errante en présence de Myriam Bahaffou, Désobéissance écolo Paris et Voix Déterres.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Tout à la fois récit, essai, mais aussi témoignage d’une époque et d’un engagement, Des paillettes sur le compost est une exploration sensible et politique du quotidien. Dans un style enlevé – parfois cru, souvent cri – Myriam Bahaffou montre que c’est dans les replis de situations ordinaires (un rendez-vous chez l’esthéticienne, un déjeuner en terrasse…) que se déploie la puissance des écoféminismes.

Elle dynamite les codes et jongle avec les concepts, comme elle navigue dans la vie entre recherche et militantisme. Elle explore, dissèque, raconte des histoires décoloniales, antispécistes, queer et magiques. Loin d’être une philosophie désincarnée, un label marketing ou un argument électoral, l’écoféminisme se révèle en prise directe avec la réalité et la chair. Les mots de Donna Haraway, Audre Lorde, Jacques Derrida et bell hooks se mêlent aux cris des guerrières du Rojava et aux incantations des fées et des sorcières… dans ce livre qui, dans la pure tradition écoféministe, laisse joyeusement s’entrelacer les voix et les formes narratives.

Au programme :

14h30 : projection du film « Ce monde n’est pas fait pour nous » en présence de Voix Déterres

16h30 : Présentation du livre « Des paillettes sur le compost »

18h : Écoute du podcast « Avis de tempête » et arpentage du livre

19h30 : Cantine végane



